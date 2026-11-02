قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية
في غياب رونالدو.. النصر يكتسح باختاكور بسداسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التنفيذي لأدنوك: احتياطيات الطاقة العالمية تآكلت

مخزونات النفط الأمريكية
مخزونات النفط الأمريكية
خاطر عبادة

قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إن العالم استنزف احتياطياته بعد سحب نحو مليار برميل نفط من المخزونات العالمية منذ أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز.

وأضاف الجابر الاثنين خلال مؤتمر أديبك في الإمارات أن مخزونات الديزل في بعض المناطق عند أدنى مستوياتها في 35 عاما لمثل هذا الوقت من الموسم، فيما تواجه مناطق أخرى فجوة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال تبلغ 600 مليار قدم مكعبة.

ارتفاع أسعار الديزل يهدد التضخم

وارتفعت أسعار الديزل في العديد من الأسواق إلى مستويات قياسية مدفوعة باضطرابات الإمدادات في زمن الحرب، مما يشكل تهديدا تضخميا وتهديدا لتكلفة المعيشة بالنسبة للحكومات والمستهلكين.

وقال الجابر "نحن بحاجة إلى توسيع التخزين الاستراتيجي، ومخزونات أكبر من المنتجات، وقدرة تكرير مرنة أقرب إلى أسواق المستهلكين، يجب بناء البنية التحتية قبل الحاجة إليها وتمكينها من خلال الخدمات اللوجستية المتقدمة".

تكاليف الشحن تقفز

وأوضح أن تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية ارتفعت إلى 30% من تكلفة البرميل، مقارنة بـ5% قبل حرب إيران.ويتداول خام برنت القياسي العالمي حاليا عند نحو 110 دولارات للبرميل، بزيادة نحو 50% عن فبراير قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وكالة الطاقة تتدخل

وكانت وكالة الطاقة الدولية وافقت الشهر الماضي على الإفراج عن أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في السوق وأي نفط متبق من إفراج قياسي عن الاحتياطيات الطارئة تم التعهد به في مارس لتعزيز الإمدادات وتهدئة الأسعار المتصاعدة.

وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال الشهر الماضي إنه لم يتبق سوى أقل من 6 مليارات برميل من المخزونات التجارية، وأن الغالبية العظمى منها غير متاحة عمليا.

أدنوك مخزونات النفط العالمية حرب إيران مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

النجم محمد رمضان

محمد رمضان يتسبب في أزمة مرورية بوسط القاهرة بسبب مسلسل عشماوي.. ماذا حدث؟

فيلم كريبتو

حمدي الميرغني وأوس أوس في مغامرة كوميدية.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم «كريبتو»

إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية

بحضور ياسر جلال وأحمد عساف والغيطي وعبدالخالق إطلاق شعبة حماية الملكية الفكرية

بالصور

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد