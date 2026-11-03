قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادة ذكر الله تكشف عنك الأذى.. 6 أمور عظيمة لا تفوتك
كيف تحفظ موهبتك وتجدد روح الصلاة؟.. أسرار قانون حفظ الموهبة من المقر البابوي
كوريا الجنوبية توسّع تحركها العسكري قرب مضيق هرمز استعداداً لإزالة الألغام البحرية
بعد غياب 21 عامًا.. تفاصيل عودة محمد فؤاد إلى السينما بفيلمين جديدين|خاص
مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير
واشنطن تتعهد بتقديم 7 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال العامين المقبلين
ترامب لم يحسم موقفه من إقالة بيت هيجسيث.. ومصادر تتحدث عن طرح اسم رون ديسانتيس
أمير هشام يكشف مفاجأة مدوية: إمام عاشور وقع إلكترونيًا لاتحاد جدة في الصيف
الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس
أسعار العملات.. كم وصل الدينار الكويتي والريال السعودي اليوم الخميس؟
أفضل ذكر يحبه الله.. له سر عجيب في الفتح والتوفيق والتيسير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين: عموتة واقف على الخط مرعوب بسبب هجوم الجماهير عليه

عموته
عموته
باسنتي ناجي

انتقد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، ظهور الحسين عموتة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى تأثره بالضغوط الجماهيرية والانتقادات التي يتعرض لها بسبب نتائج الفريق وأدائه.

الأهلي 

وقال ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن عموتة يقف على خط الملعب في حالة من الخوف والارتباك، بسبب الهجوم المتواصل عليه من جانب الجماهير، مؤكدًا أن هذه الضغوط قد تنعكس على تعامله مع المباريات.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الانتقادات المحيطة بمدرب المقاولون العرب قد تؤثر على قراراته الفنية وقدرته على إدارة المباريات بالشكل المطلوب، في ظل حالة الضغط التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

عموته الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

وزير التنمية المحلية والبيئة

الحكومة تصدر قرارا عاجلا حول وقف «المنان» .. يهم آلاف المواطنين بالمحافظات

اسعار باقات الانترنت الارضي2026

بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

ايمان العقاد

صرخة مفاجئة أمام الكاميرات.. حشرة صغيرة تربك مذيعة خلال تقديم برنامجها على الهواء

ترشيحاتنا

الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي ينفي وجود خلافات بين رئيس المفوضية ونائبته ويؤكد انتظام التنسيق بينهما

البورصة السعودية

ارتفاع مؤشر البورصة السعودية في ختام التعاملات

بوليتيكو

بوليتيكو: إيلون ماسك يخسر رهانه الانتخابي بعد إنفاق 446 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين

بالصور

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها بباريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد