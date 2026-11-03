ربيع ياسين: عموتة واقف على الخط مرعوب بسبب هجوم الجماهير عليه

انتقد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، ظهور الحسين عموتة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى تأثره بالضغوط الجماهيرية والانتقادات التي يتعرض لها بسبب نتائج الفريق وأدائه.

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وقال ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن عموتة يقف على خط الملعب في حالة من الخوف والارتباك، بسبب الهجوم المتواصل عليه من جانب الجماهير، مؤكدًا أن هذه الضغوط قد تنعكس على تعامله مع المباريات.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الانتقادات المحيطة بمدرب المقاولون العرب قد تؤثر على قراراته الفنية وقدرته على إدارة المباريات بالشكل المطلوب، في ظل حالة الضغط التي يمر بها خلال الفترة الحالية.