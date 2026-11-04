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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق المركزي ومركزًا طبيا ببدر لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان جولة تفقدية بمستشفى الشروق المركزي ومركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية بمحافظة القاهرة لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

واستهل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى الشروق المركزي حيث تابع انتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على سرعة التعامل مع الحالات وتقديم الخدمات الطبية اللازمة كما تفقد العيادات الخارجية ورصد غياب طبيب الرمد رغم وجود 19 طبيبًا بالقسم فوجه على الفور بإحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع توافر الأدوية والمستلزمات بصيدلية الطوارئ وتفقد المعمل للتأكد من توافر الأجهزة والكواشف والمستلزمات اللازمة لإجراء الفحوصات كما تفقد قسم الأشعة واطلع على معدلات التردد وانتظام تقديم الخدمة واستمع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمة ومدة الانتظار.

وشملت الجولة تفقد قسم الرعاية المركزة ومتابعة الحالات والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية حيث أشاد بأداء الفريق الطبي وجهودهم كما تفقد وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة وراجع تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومدى الالتزام بسياسات ترشيد وصرف المضادات الحيوية وفق البروتوكولات العلمية المعتمدة.

كما تفقد الأقسام الداخلية واطلع على معدلات إجراء العمليات الجراحية موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وغرف العمليات ورفع معدلات التشغيل بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وعقب ذلك توجه نائب الوزير إلى مركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر لمتابعة سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية حيث تفقد مكتب التطعيمات واطلع على مدى توافر الطعوم وانتظام تقديم الخدمة ومعدلات الإنجاز مقارنة بالمستهدف كما راجع معدلات التغطية بالجرعات الأساسية والتنشيطية مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للأطفال المتخلفين عن التطعيم وتكثيف جهود الفرق الطبية للوصول إليهم واستكمال تطعيماتهم بما يضمن تحقيق المستهدف وتعزيز المناعة المجتمعية وحماية صحة الأطفال.

انتظام العمل بالمركز 

وتابع انتظام العمل بالمركز والتأكد من كفاءة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين مشددًا على أهمية استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالجودة المطلوبة إلى جانب تحقيق المستهدف من الحملة القومية.

وزير الصحة مستشفى الشروق جودة الخدمات وزير الصحة والسكان محافظة القاهرة المستلزمات الطبية

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