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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف حسين يكشف كواليس ألبوم جنات: أنجزنا 9 أغنيات في شهر

الموزع الموسيقي يوسف حسين
الموزع الموسيقي يوسف حسين
محمد كمال

كشف الموزع الموسيقي يوسف حسين كواليس تعاونه مع الفنانة جنات في ألبومها الغنائي، الذي ضم 9 أغنيات، وجرى الانتهاء من تنفيذه خلال شهر واحد، مؤكدًا أن التجربة كانت مفاجئة بالنسبة له، رغم النجاح الكبير الذي حققته.

وقال يوسف حسين، خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي والإعلامي شريف بديع، ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه شعر بالخوف والقلق في بداية العمل على الألبوم، رغم علاقته القوية بجنات التي تتجاوز حدود التعاون الفني، إذ تجمعهما صداقة، وكانت من أوائل الفنانات اللاتي آمنّ بموهبته وحرصن على دعمه.

وأوضح أن أول تعاون جمعه بجنات كان من خلال إعلان لصالح مستشفى 57357، ومنذ ذلك الوقت توطدت علاقتهما، قبل أن تظهر فكرة تنفيذ ألبوم غنائي كامل بصورة مفاجئة خلال التحضير لإحدى الأغنيات من ألحان إسلام رفعت.

وأضاف أن الفكرة بدأت خلال جلوسهما معًا للتحضير للأغنية، عندما أخبرته جنات بوجود أغنيتين أخريين لديها، واقترحت عليه تقديم ألبوم كامل خلال شهر واحد، وهو الاقتراح الذي وافق عليه، وبدأ العمل على تنفيذه.

وأشار يوسف حسين إلى أن فريق العمل تمكن من الانتهاء من الألبوم خلال شهر، بإجمالي 9 أغنيات، موضحًا أن 3 أغنيات كانت كلماتها جاهزة بالفعل قبل بدء تنفيذ المشروع، وهو ما ساعد على إنجاز العمل في فترة زمنية قصيرة.

وأكد أن الألبوم حقق نجاحًا كبيرًا بفضل الله، لافتًا إلى مشاركة عدد من الملحنين في العمل، من بينهم تيام علي وإسلام رفعت، إلى جانب مجموعة من الأسماء الفنية الأخرى.

جنات يوسف حسين الألبوم الغنائي توزيع موسيقي

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