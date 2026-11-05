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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تراخيص البناء وإشغالات الطريق وبديل العشوائيات.. رئيس مدينة سفاجا يبحث مطالب 10 مواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد العميد محمد البنا، رئيس مدينة سفاجا، اللقاء الدوري للمواطنين، حيث استمع إلى شكاوى ومطالب 10 مواطنين، وبحث المشكلات التي تواجههم في عدد من الملفات الخدمية والإنسانية، موجّهًا الإدارات المختصة بدراسة كل حالة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

جاء اللقاء بحضور أشرف إسماعيل، سكرتير المدينة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية، وتنوعت مطالب المواطنين بين تراخيص إشغالات الطريق، وتراخيص المباني، وملف بديل العشوائيات، إلى جانب عدد من المطالب المتعلقة بالجوانب الإنسانية والصحية.

فحص الشكاوى ومتابعة الحلول

ووجّه رئيس المدينة الإدارات المعنية بفحص الطلبات المقدمة، ودراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع متابعة ما يتم تنفيذه لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأكد العميد محمد البنا استمرار عقد اللقاءات الدورية وفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات في حدود الإمكانات المتاحة والأطر القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين، وسرعة بحث الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة سفاجا الخدمية والإنسانية

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