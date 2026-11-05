رئيس مدينة رأس غارب تستقبل 12 شكوى وطلبًا من المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي

استقبلت المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، 12 شكوى وطلبًا من المواطنين، خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي عقدته بمكتبها، لمناقشة المشكلات المطروحة وبحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد الأربعاء 4 نوفمبر 2026، حضور إدارة خدمة المواطنين وعدد من مديري الإدارات المعنية، حيث استمعت رئيس المدينة إلى مطالب الأهالي وشكاواهم، وناقشت كل طلب مع المسئولين المختصين، للوقوف على أبعاده والإجراءات اللازمة بشأنه.

فحص الشكاوى واستكمال المستندات

وتنوعت الشكاوى والطلبات المقدمة بين ملفات الإدارات الهندسية والأملاك وإشغالات الطريق، ووجهت رئيس المدينة الإدارات المعنية بفحص كل شكوى على حدة، ودراسة الإجراءات المطلوبة للتعامل معها، فيما أُحيلت بعض الطلبات لاستكمال المستندات اللازمة قبل البت فيها.

متابعة مستمرة لمطالب المواطنين

وأكدت المهندسة نور الهدى محمد أنور استمرار عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي، ومتابعة الشكاوى مع الإدارات المختصة، والعمل على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على بحث المشكلات واتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها.