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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية

وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية .. ويوجه بزيادة الإنتاج وطرح منتجات جديدة وفتح أسواق إضافية
وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية .. ويوجه بزيادة الإنتاج وطرح منتجات جديدة وفتح أسواق إضافية
كريم الخطيب

عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع المهندس جهاد الصفتي، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع ٣٦٠)، ورؤساء القطاعات الإنتاجية بالشركة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط العمل والتطوير، والوقوف على معدلات الأداء والإنتاج، وبحث آليات تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
 

تمثل أحد الكيانات الصناعية الداعمة للصناعة الوطنية


واستهل الوزير الاجتماع بالاطلاع على الإمكانيات الإنتاجية والتكنولوجية للشركة، واستعراض تاريخها الصناعي وخبراتها المتراكمة في مجال تصنيع الأجهزة والمنتجات المنزلية، باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تمثل أحد الكيانات الصناعية الداعمة للصناعة الوطنية، من خلال مساهمتها في تلبية جانب من احتياجات السوق المصرية من المنتجات المنزلية.

المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤى وخطط تطوير تستند إلى دراسة متطلبات الأسواق والتغيرات


وأكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤى وخطط تطوير تستند إلى دراسة متطلبات الأسواق والتغيرات المتلاحقة في أنماط الاستهلاك، مع مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال التصنيع، مشددًا على أهمية الاهتمام باحتياجات العملاء وتفضيلاتهم، والعمل على تطوير المنتجات الحالية ورفع جودتها، إلى جانب دراسة طرح منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات السوقين المحلية والعالمية.


وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، والاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات التصنيعية المتاحة، مع وضع مستهدفات إنتاجية واضحة وقابلة للقياس، والعمل على تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة، ويسهم في تعزيز فرص نمو الشركة وتوسيع نطاق أعمالها.
 

كما وجّه الوزير بدراسة فرص التوسع في طرح منتجات جديدة وفتح أسواق إضافية، بما يدعم تنويع محفظة منتجات الشركة، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء ومنافسة المنتجات المثيلة، فضلًا عن الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق المختلفة.وفي إطار الحرص على إحكام منظومة الإدارة وترشيد استخدام الموارد، وجّه «جمبلاط» بإنشاء مراكز تكلفة مستقلة لكل قطاع من قطاعات الشركة، بما يتيح تحديد التكلفة الفعلية للأنشطة والعمليات الإنتاجية، ومتابعة مؤشرات الأداء والكفاءة والعائد لكل قطاع على حدة، وتحديد أوجه القصور وفرص التحسين، بما يدعم الانضباط المالي والإداري ويساعد على اتخاذ القرارات وفقًا لبيانات ومؤشرات دقيقة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشركات والوحدات التابعة، والعمل على تعظيم دورها في دعم الاقتصاد القومي، من خلال تحديث القدرات التصنيعية والتكنولوجية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين جودة المنتجات الوطنية، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والمنافسة في الأسواق.

وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان للأجهزة المعدنية جمبلاط الإنتاج الحربي مصنع ٣٦٠ صناعة الوطنية

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