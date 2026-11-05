سلطنة عُمان تستضيف الاجتماع العاشر لآلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث الطيران

استضافت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع العاشر لآلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بسلامة الطيران في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحالية ذات الصلة، إلى جانب استعراض المستجدات والتحديات في مجال سلامة الطيران، ومناقشة سبل تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود الوقاية من الحوادث وتعزيز مستويات السلامة الجوية في المنطقة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توحيد الممارسات وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، بما يدعم كفاءة عمليات التحقيق واستخلاص الدروس المستفادة وتحويلها إلى إجراءات وقائية تسهم في الحد من المخاطر المستقبلية.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز قنوات تبادل المعلومات والخبرات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال سلامة الطيران والتحقيق في الحوادث والوقائع.

ويأتي انعقاد الاجتماع تأكيدًا على أهمية التعاون الإقليمي والشراكة بين الجهات المعنية في تطوير منظومة سلامة الطيران، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية، بما يسهم في بناء قطاع طيران أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.