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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بي بي" البريطانية تجمع أكثر من مليار دولار من بيع حصة في شركة نفط وغاز نرويجية

"بي بي" البريطانية تجمع أكثر من مليار دولار من بيع حصة في شركة نفط وغاز نرويجية
"بي بي" البريطانية تجمع أكثر من مليار دولار من بيع حصة في شركة نفط وغاز نرويجية
أ ش أ

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية للطاقة أنها جمعت نحو 1.06 مليار دولار من بيع حصة قدرها 5% في شركة النفط والغاز النرويجية "أكر بي بي"، وذلك في إطار جهودها لتبسيط محفظة الأصول وخفض الديون وتعزيز ميزانيتها.

وقالت الشركة- في بيان لها اليوم / الخميس /- إنها باعت الحصة بسعر 311 كرونة نرويجية للسهم، من إجمالي ملكية كانت تبلغ 15.9% في "أكر بي بي" النرويجية.

وبعد عملية البيع، ستحتفظ "بي بي" بنحو 68.7 مليون سهم في الشركة النرويجية، بما يعادل حصة تقارب 10.9%، لتظل رابع أكبر مساهم فيها، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"بي بي" ميج أونيل، إن الشركة ترى أن الوقت الحالي مناسب لتحقيق جزء من قيمة استثمارها في "أكر بي بي"، بما يدعم أولويتها المتمثلة في تقوية الميزانية وبناء شركة أبسط وأكثر قوة وقيمة.

وكانت "أكر بي بي" قد تأسست فى عام 2016 عقب دمج "بي بي" أصولها النرويجية مع شركة "ديت نورسكه أولجيسلسكاب"، التي كان يسيطر عليها الملياردير النرويجي كيل إنجه روكه.

وفي سياق متصل، رفعت "بي بي" توقعاتها لعائدات عمليات التخارج وغيرها من المتحصلات خلال 2026 إلى نحو 9 مليارات دولار، بزيادة تقارب مليار دولار عن تقديراتها السابقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها "بي بي" لخفض المديونية وإعادة ترتيب محفظة أصولها والتركيز على الاستثمارات التي تحقق عوائد أعلى.

شركة بي بي البريطانية للطاقة شركة النفط الغاز النرويجية أكر بي بي خفض الديون

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