ارتفاع استهلاك السبائك والعملات الذهبية بالصين خلال العام الحالي

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للذهب ارتفاع حجم استهلاك الذهب في الصين بنسبة 0.28 % على أساس سنوي ليصل إلى 684.623 طن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالى، مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب على السبائك والعملات الذهبية.

و ذكرت وكالة الصينية "شينخوا"- نقلا عن بيان الجمعية- أن حجم استهلاك السبائك والعملات الذهبية ارتفع بنسبة 26.26 % ليصل إلى 444.576 طن خلال الفترة المذكورة، فيما انخفض حجم استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 33.86 % ليصل إلى 178.612 طن. كما وارتفع حجم استخدام الذهب للأغراض الصناعية والأغراض الأخرى بنسبة 1.41 % ليصل إلى 61.434 طن.

وقالت الجمعية إن سوق الاستثمار في المنتجات تشهد إعادة تشكيل هيكلي، حيث تحل المبيعات المباشرة تدريجيا محل نماذج الوكالات، بينما تتجه منتجات المجوهرات نحو قيمة مضافة أعلى، مع ارتفاع حصة المنتجات ذات السعر الثابت.

و فى السياق قال جيا شو تشانغ، محلل بمجلس الذهب العالمي، إن أسعار الذهب العالية أدت إلى تراجع الطلب نسبيا في الصين، لكن إذا استقرت الأسعار عند المستويات الحالية، فإن التأثير السلبي على المجوهرات الذهبية سيتلاشى تدريجيا ربعا بعد ربع.

وعلى صعيد العرض، انخفض حجم إنتاج الذهب من المواد الخام المحلية بنسبة 18.71 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. وعزت الجمعية هذا الانخفاض إلى تحديثات إدارة السلامة في المناجم وتعليق الإنتاج لإجراء عمليات صيانة في بعض المشروعات الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، استمر توسع الطاقة الإنتاجية الخارجية لشركات الذهب الصينية الكبرى، حيث أنتجت مناجمها خارج البلاد 71.126 طن خلال الفترة المذكورة، بزيادة 15.77 بالمائة على أساس سنوي.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، أضافت الصين ما إجماليه 103.26 طن من الذهب إلى احتياطياتها. وفي نهاية سبتمبر الماضي، بلغت احتياطيات الصين من الذهب 2409.59 طن، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالميا.

وقامت الصين بزيادة احتياطياتها من الذهب لمدة 23 شهرا متتاليا من نوفمبر عام 2024 إلى سبتمبر عام 2026.