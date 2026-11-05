آخر رقصة للدون.. ماذا قدم رونالدو لمنتخب البرتغال قبل الاعتزال الدولي؟

يسدل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الستار على واحدة من أعظم المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليا ليضع نهاية لرحلة استثنائية بقميص منتخب البرتغال امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية وتحقيق إنجازات تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير.

وارتبط اسم رونالدو بمنتخب البرتغال منذ ظهوره الأول عام 2003 ليصبح مع مرور السنوات القائد والهداف التاريخي للفريق وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية بعدما نجح في تحويل طموحات الجماهير البرتغالية إلى إنجازات حقيقية على المستويين القاري والدولي.

أرقام كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

خاض رونالدو 234 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال سجل خلالها 146 هدفا ليعتلي صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية كما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية على مستوى منتخبات الرجال.

وبدأت رحلة النجم البرتغالي الدولية في أغسطس 2003 قبل أن يشارك في أولى بطولاته الكبرى خلال كأس الأمم الأوروبية 2004 التي شهدت وصول البرتغال إلى المباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام اليونان.

وواصل رونالدو كتابة التاريخ على مدار سنوات طويلة بعدما سجل في 23 عاما متتالية مع المنتخب، وأصبح أول لاعب يسجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة أمم أوروبا برصيد 14 هدفا.

بطولات رونالدو مع منتخب البرتغال

حقق كريستيانو رونالدو 3 ألقاب كبرى مع منتخب البرتغال بدأت ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، عندما قاد بلاده لتحقيق أول لقب قاري في تاريخها بعد الفوز على فرنسا بهدف دون رد في المباراة النهائية رغم خروجه مصابا خلال اللقاء.

وأضاف رونالدو لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019، بعدما تفوقت البرتغال على هولندا بهدف نظيف في المباراة النهائية، قبل أن يعود لقيادة منتخب بلاده نحو اللقب الثاني للمسابقة عام 2025، عقب الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح.

رونالدو في كأس العالم.. 6 مشاركات و11 هدفا

شارك النجم البرتغالي في ست نسخ من بطولة كأس العالم بداية من مونديال ألمانيا 2006 وحتى نسخة 2026، وسجل خلالها 11 هدفا، ليصبح أول لاعب ينجح في هز الشباك خلال ست نسخ مختلفة من البطولة.

وكانت أفضل نتائجه في المونديال الوصول إلى الدور نصف النهائي عام 2006 عندما احتل المنتخب البرتغالي المركز الرابع، بينما لم يتمكن من التتويج باللقب العالمي طوال مسيرته الدولية.

سجل رونالدو في بطولة أمم أوروبا

امتدت مشاركات رونالدو في بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى ست نسخ بداية من نسخة 2004 التي بلغ فيها المباراة النهائية، مرورا بنسخ 2008 و2012 وصولا إلى التتويج التاريخي عام 2016.

كما شارك في نسختي 2020 و2024، ليصبح أحد أكثر اللاعبين حضورًا وتأثيرًا في تاريخ البطولة، فضلًا عن احتفاظه بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ النهائيات برصيد 14 هدفا.

إرث تاريخي يتركه رونالدو مع البرتغال

يغادر كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي تاركا خلفه إرثا استثنائيا بعدما جمع بين الأرقام القياسية والبطولات الكبرى وأصبح رمزا لجيل نجح في تغيير تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وبين 234 مباراة و146 هدفا و3 ألقاب دولية كبرى يظل رونالدو أحد أبرز أساطير المنتخبات الوطنية بعدما منح البرتغال إنجازات تاريخية، وترك بصمة يصعب تكرارها في عالم كرة القدم.