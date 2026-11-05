كوريا الجنوبية تخطط لتوسيع مهمتها لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم /الخميس/ عزمها تعزيز وحدتها العسكرية لمكافحة القرصنة في خليج عدن بالشرق الأوسط، وتوسيع نطاق عملياتها لتشمل المياه الواقعة جنوب عمان والمقابلة لمضيق هرمز.

وذكرت الحكومة، أن الخطة تشمل نشر طائرة دورية بحرية من طراز "بي-8" ومركبات غير مأهولة، لتضاف إلى مدمرة وأصول عسكرية أخرى متمركزة هناك بالفعل.. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

ويقول مسئولون في وزارة الدفاع إن هذا التوسيع يهدف إلى المساعدة في ضمان حرية الملاحة للشحن الدولي، وتعتزم الحكومة طلب موافقة البرلمان على هذه الخطوة.

وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة سول لطلب تقدمت به الولايات المتحدة لإرسال وحدة عسكرية إلى مضيق هرمز.. غير أن المسئولين يؤكدون أن خطة التوسيع لا تأتي استجابة لذلك الطلب، وأن كوريا الجنوبية لن تتورط في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار مسئولون إلى احتمالية مشاركة القوات الكورية الجنوبية في إزالة الألغام داخل المضيق في حال وافق البرلمان على ذلك، وتوافرت جميع الشروط، بما في ذلك انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.