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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«هيئة الكتاب» تفتتح معرضا للكتاب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر

معرض كلية اللغة العربية
معرض كلية اللغة العربية
جمال عاشور

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب توسيع خريطة انتشارها، عبر تنظيم سلسلة من المعارض بمختلف المؤسسات التعليمية، تستهدف تقريب الكتاب من الطلاب والباحثين، وإتاحة إصداراتها في أماكن وجود القراء، ضمن توجه لتعزيز حضور الكتاب المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنتج الثقافي، وفي هذا السياق، افتتحت الهيئة معرضًا جديدًا بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.


وافتتح المعرض الدكتور أحمد عيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورشا الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بحضور محمد صلاح، مدير الكلية، وعاطف المتولي، مدير عام مكتبات جامعة الأزهر.


وشهد افتتاح المعرض جولة تفقدية داخل أجنحته، اطلع خلالها الحضور على مجموعة من إصدارات الهيئة، وتعرفوا على تنوع العناوين المطروحة في مختلف فروع المعرفة، فيما أتاح المعرض للطلاب ورواد الكلية فرصة الاطلاع على أحدث إصدارات الهيئة، والتعرف على ما تقدمه من كتب ومؤلفات تثري المكتبة العربية وتدعم الحركة البحثية والثقافية.


ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على توسيع نطاق وصول إصداراتها إلى القراء داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتوفير مصادر متنوعة للمعرفة أمام الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية والعلمية، وتشجيع الإقبال على القراءة والاطلاع.


ويضم المعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تغطي مجالات متعددة من المعرفة، تشمل الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الإنسانية، إلى جانب عدد من العناوين التي تلبي اهتمامات الطلاب والباحثين وتدعم احتياجاتهم الأكاديمية والثقافية.


وتعكس هذه المعارض توجه الهيئة المصرية العامة للكتاب نحو الانتقال بإصداراتها من نمط المشاركة الموسمية في المعارض الكبرى إلى الحضور المباشر والمستمر داخل المؤسسات التعليمية والثقافية، بما يفتح قنوات تواصل جديدة مع الأجيال الشابة، ويمنح الكتاب المصري مساحة أوسع للانتشار والتداول، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين مؤسسات النشر والجامعات في دعم المعرفة وترسيخ القراءة بوصفها جزءًا من الحياة اليومية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب المؤسسات التعليمية حضور الكتاب المصري اللغة العربية الدكتور عبد العزيز قنصوة

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