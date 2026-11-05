قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة حسني يكشف سر استبعاد محمد هاني من مباريات الأهلي الأخيرة
من بينها 3 من المملكة المتحدة.. تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل
زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟
الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك .. تحركات جديدة أمام الجنيه
أول الراحلين .. محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يُعلن استقالته من منصبه
صبري عبد المنعم يرد على انتقادات ظهوره على تيك توك وابتعاده عن الفن | خاص
المنسق الاعلامي لمنتخب مصر يعلن الاستقالة من منصبه
أبدت إعجابها بكنوز «توت عنخ آمون».. رئيسة سلوفينيا تزور المتحف المصري الكبير وقرينها يستكشف الهرم الأكبر.. صور
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
طهران: الادعاءات بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن غير مقبولة
بمتوسط 35% .. مجلس الوزراء يوافق على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام الداخلة بالوادي الجديد يناقش دور برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم ، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بالداخلة، ندوة تثقيفية بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية ركيزة لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعامة للأمن القومي»، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور  تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي المجتمعي بالقضايا التنموية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.


حاضر في الندوة  مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الداخلة الأستاذ  محمد سيد ، بمشاركة عدد من أولياء الأمور والشباب والمهتمين بالشأن العام.

واستهدفت الندوة ، التي عقدت  بمقر الجمعية النسائية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي،  تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي .
وتناول المحاضر أهمية برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في الإنسان، وأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دورها في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والحد من آثار الفقر، وتوفير الدعم اللازم للأسر المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة .
كما ناقشت الندوة أهمية المبادرات والبرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية، وآليات وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على أهمية تعزيز وعي المواطنين بالخدمات المتاحة وسبل الاستفادة منها.
وأشار المحاضر إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد برامج لتقديم المساعدات، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأحد مقومات الأمن القومي، لما تحققه من تماسك للنسيج المجتمعي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والحد من الآثار الاجتماعية للأزمات الاقتصادية.
وأكد المحاضر على أن تحقيق الأمن القومي لا يقتصر على الجوانب السياسية والعسكرية، وإنما يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأن حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشة المواطنين يمثلان أساسًا لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
أدارت الندوة مروة محمد الإعلامية بمجمع اعلام الداخلة  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلاميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

السوبر المصري

مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير

صورة أرشيفية

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

أمام عاشور

10 ملايين دولار تفصل إمام عاشور عن الرحيل.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الهرمي

أحمد الهرمي يواصل طرح أغنيات الغايب الحاضر.. ويجدد حضوره الرومانسي بأغنية جديدة

شريهان توجه رسالة حب ودعم لإليسا قبل طرح ألبومها الجديد «أليسار»: بحبك وبحترمك جدًا وفخورة بيكي

شريهان لـ إليسا قبل طرح ألبومها «أليسار»: بحبك وبحترمك وفخورة بيكي

فضل شاكر ومحمد شاكر

فضل شاكر ينهي بروفاته استعدادًا للقاء جمهوره في جدة برفقة نجله محمد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إصابة عاملين إثر سقوطهما من سقالة بالدور الثالث بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد