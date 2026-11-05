إعلام الداخلة بالوادي الجديد يناقش دور برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات

نظم مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم ، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بالداخلة، ندوة تثقيفية بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية ركيزة لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعامة للأمن القومي»، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي المجتمعي بالقضايا التنموية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.



حاضر في الندوة مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الداخلة الأستاذ محمد سيد ، بمشاركة عدد من أولياء الأمور والشباب والمهتمين بالشأن العام.

واستهدفت الندوة ، التي عقدت بمقر الجمعية النسائية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي، تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي .

وتناول المحاضر أهمية برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في الإنسان، وأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دورها في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والحد من آثار الفقر، وتوفير الدعم اللازم للأسر المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة .

كما ناقشت الندوة أهمية المبادرات والبرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية، وآليات وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على أهمية تعزيز وعي المواطنين بالخدمات المتاحة وسبل الاستفادة منها.

وأشار المحاضر إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد برامج لتقديم المساعدات، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأحد مقومات الأمن القومي، لما تحققه من تماسك للنسيج المجتمعي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والحد من الآثار الاجتماعية للأزمات الاقتصادية.

وأكد المحاضر على أن تحقيق الأمن القومي لا يقتصر على الجوانب السياسية والعسكرية، وإنما يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأن حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشة المواطنين يمثلان أساسًا لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

أدارت الندوة مروة محمد الإعلامية بمجمع اعلام الداخلة تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.