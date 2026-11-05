بمحرك 8 سلندر.. جيب رانجلر سكرامبلر SRT| صور

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026، وتنتمي رانجلر سكرامبلر لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

مواصفات جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

زودت سيارة جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، بابين وحوض خلفي عملي ليعيد إحياء اسم سكرامبلر الشهير ضمن شخصية أكثر هجومية، واختارت جيب لون برتقالي لافت يحمل اسم Punk’n، مع تجهيزات خارجية تناسب القيادة الصحراوية القاسية.

جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

وأضافت جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026، مقاعد قفز قابلة للعكس داخل المقصورة بحيث يستطيع الركاب مواجهة الطريق أو الالتفات نحو الحوض الخلفي، وتخدم هذه الفكرة فرق المطاردة الصحراوية ومراقبي السباقات، بدلاً من التركيز على الاستخدام التقليدي للطرق المعبدة.

محرك جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

تستمد سيارة جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026 قوتها من محرك سعة 6400 سي سي، وتنتج قوة 470 حصان، وعزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

وتتكامل القوة مع نظام التعليق الجديد لتقديم بيك أب صحراوي مختلف عن طرازات رانجلر المعتادة، ويستعيد المشروع روح سكرامبلر الأصلي، الذي ارتبط بتاريخ جيب مع سيارات البيك أب، وتواصل العلامة هذا التوجه أيضاً عبر حزمة Gladiator Rewind لعام 2026.

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

في عام 1940، وضع الجيش الأمريكي معايير لسيارة دفع رباعي، وقدمت شركات مثل "ويليز أوفرلاند" (Willys-Overland) وفورد نماذجها الأولى، واشتهرت المركبة باسم Willys MB.

جيب رانجلر سكرامبلر SRT موديل 2026

ومع انتهاء الحرب، بدأت "ويليز-أوفرلاند" في إنتاج أولى سيارات الجيب المدنية المخصصة للجمهور تحت اسم سلسلة CJ (اختصار لـ Civilian Jeep) بدءاً من طراز CJ-2A عام 1945.