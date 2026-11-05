إيهما تفضل.. جيلي EX5 EM-i إم نيسان إكس تريل 2027

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيلي EX5 EM-i ونيسان اكس تريل موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .



وسائل الأمان بـ نيسان اكس تريل موديل 2027

نيسان اكس تريل موديل 2027

زودت سيارة نيسان اكس تريل موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني.



محرك نيسان اكس تريل موديل 2027

نيسان اكس تريل موديل 2027

تحصل سيارة نيسان اكس تريل موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 211 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان اكس تريل موديل 2027

نيسان اكس تريل موديل 2027

تباع سيارة نيسان اكس تريل موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي EX5 EM-i موديل 2027

جيلي EX5 EM-i موديل 2027

تمتلك سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيلي EX5 EM-i موديل 2027

جيلي EX5 EM-i موديل 2027

تستمد سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 218 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي EX5 EM-i موديل 2027

جيلي EX5 EM-i موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2027 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2027 تباع بسعر مليون و 549 ألف جنيه .