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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غدا بمسرح السامر.. إعلان الفائزين بجوائز الثقافة الجماهيرية في دورتها الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تعلن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، غدا الخميس، أسماء الفائزين بالدورة الأولى من جوائز الثقافة الجماهيرية في الآداب والفنون، وذلك في الخامسة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.

وتضم الجائزة فرعين رئيسيين، هما الآداب والفنون، ويتفرع عنهما أربعة فروع، تبلغ قيمة الجائزة في كل منها 100 ألف جنيه، بإجمالي 400 ألف جنيه.

وتحمل جائزة الثقافة الجماهيرية في الآداب اسم الناقد الكبير الدكتور عز الدين إسماعيل، وتضم فرعين، الأول للأعمال الإبداعية، ويشمل الشعر بالفصحى والعامية، والقصة القصيرة، والنصوص المسرحية، والرواية، وأدب الرحلات، والثاني للنقد والدراسات الأدبية والثقافة الشعبية، وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 100 ألف جنيه.

أما جائزة الثقافة الجماهيرية في الفنون، فتحمل اسم الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، وتنقسم إلى فرعين أيضا، الأول للفنون البصرية، ويشمل السينما والفنون التشكيلية، والثاني لفنون الأداء، ويضم المسرح والفنون الشعبية والموسيقى، وتبلغ قيمة الجائزة في كل منهما 100 ألف جنيه.

وتأتي الجائزة في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقدير التجارب الإبداعية التي تركت أثرا في المشهد الثقافي المصري، بما يعزز مكانة الثقافة الجماهيرية ودورها في دعم الإبداع وصون الذاكرة الثقافية المصرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الثقافة الجماهيرية مسرح السامر بالعجوزة

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