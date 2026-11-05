رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم تعتزم استثمار 900 مليون دولار لزيادة الإنتاج

أعلنت شركة «أنجلو جولد أشانتي»، رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم من حيث حجم الإنتاج، اعتزامها استثمار نحو 900 مليون دولار في مشروعات لتوسيع مناجمها القائمة، بهدف زيادة إنتاجها السنوي بما لا يقل عن 400 ألف أوقية بحلول نهاية العقد الجاري.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 12% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث من العام، لتصل إلى 1.57 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب.

وأنتجت الشركة 2.164 مليون أوقية من الذهب خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، فيما استهدفت إنتاج ما يتراوح بين 2.8 مليون و3.17 مليون أوقية خلال عام 2026.

وأوضحت أن خطط التوسع في مناجم جيتا بتنزانيا وسيجويري بغينيا وكويابا بالبرازيل، إلى جانب استمرار زيادة الإنتاج في منجم أوبواسي بغانا، ستعتمد على البنية التحتية القائمة لتعظيم العوائد الاستثمارية.

وأضافت أن توسعة منجم جيتا ستتطلب استثمارات تتراوح بين 480 و580 مليون دولار، لرفع إنتاجه إلى 600 ألف أوقية سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 492 ألف أوقية في عام 2025، فيما ستتراوح تكلفة توسعة منجم كويابا بين 200 و250 مليون دولار، بما يضيف 75 ألف أوقية إلى إنتاجه المسجل عند 194 ألف أوقية في العام الماضي.

وتعتزم الشركة استثمار 70 مليون دولار إضافية لزيادة إنتاج منجم سيجويري في غينيا بنحو 100 ألف أوقية، علماً بأنه أنتج 289 ألف أوقية خلال العام الماضي.

وتوقعت «أنجلو جولد أشانتي» أن تحقق مشروعات التوسع والنمو معدل عائد داخلي حقيقي يتجاوز 35%، استناداً إلى افتراض متوسط سعر طويل الأجل للذهب يبلغ 3000 دولار للأوقية.