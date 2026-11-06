في قمة البوسفور.. علاء فاروق يستعرض رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي ويبحث الشراكة مع تركيا

تختتم في اسطنبول بتركيا أعمال النسخة الـ17 من قمة البوسفور، اليوم الجمعة، تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.

وشارك فيها وزير الزراعة علاء فاروق متحدثًا رئيسيًا في جلسة «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة»، ويبحث مع الجانب التركي على هامش القمة سبل تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري.



التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي

تأتي مشاركة وزير الزراعة متحدثاً رئيسياً في الجلسة المحورية للقمة والمخصصة لمناقشة «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة»؛ واستعرض "فاروق" الرؤية المصرية لتحديث القطاع الزراعي، والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والزراعة الصحراوية، إلى جانب سبل تعزيز دمج ممرات الغذاء ودبلوماسية المياه وتحقيق الاستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

وعلى هامش أعمال القمة، بحث وزير الزراعة سبل دفع آفاق التعاون الثنائي مع الجانب التركي، في المجال الزراعي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، فضلا عن آليات زيادة حجم التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية، وبحث التعاون في مجالات البحوث الزراعية، وإنتاج التقاوي والمخصبات، والخدمات البيطرية، والحجر الزراعي، فضلاً عن دعم الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.