هل أثرت حرب إيران على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

أكد جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولية، أن ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، وخاصة داخل الحزب الجمهوري، يثير الاهتمام، في ظل التداعيات التي خلفتها الحرب الشديدة في إيران، وتأثيرها الكبير على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك سجالاً واسعاً يدور حالياً بشأن طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، في وقت قد تكون فيه نتائج الانتخابات مؤثرة بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح روبنز أن الحزب الديمقراطي حقق اكتساحاً في هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يريد تغيير بعض السياسات، حتى يتمكن من تحقيق نجاح في المستقبل.