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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حبس وزيرة تركية سابقة بسبب صناديق الإستمار في البلاد

فاطمة بتول ​صيان قايا
فاطمة بتول ​صيان قايا
محمود نوفل

أصدرت محكمة تركية بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول ​صيان قايا، التي كانت عضوا بارزا في السابق في ‌حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك في إطار تحقيق بشأن أزمة تتعلق بصناديق الاستثمار في الدولة.


وفق وكالة رويترز ؛ فقد اتهم سياسي من المعارضة ​قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في سبتمبر ​ من منصب نائب رئيس الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة ⁠من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع ​واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.
 

وكانت محكمة في ​إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي "انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى ​منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة".
 

وجاءت ​قرار السجن بعد استجوابها من قبل المكتب المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع ‌لمكتب ⁠المدعي العام في إسطنبول.
 

كما تم الإقراج عن زوجها، إلياس قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر إلى الخارج في إطار التحقيق نفسه.

واتهم المدعي العام الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية من شأنها ​التأثير على سعر ​أو قيمة أحد ⁠أدوات أسواق رأس المال.
 

وأضاف المسؤول أنها كانت على اتصال مع مسؤول تنفيذي سابق في إحدى ​شركات إدارة الأصول في قلب هذه الأزمة.


وفي ⁠سبتمبر ، اتهم متحدث باسم حزب (يني) المعارض الرئيسي الزوجين بتلقي حوالي 2.17 مليار ليرة (43.27 مليون دولار) من مبيعات استثمارات بلغت قيمتها ⁠الإجمالية 163 ​مليون ليرة (3.25 مليون دولار)، معظمها في ​أسهم شركة بناء السفن (أوزاتا دنيزجيليك)، والتي تمت في أبريل من هذا العام.

تركيا حزب العدالة والتنمية محكمة تركية حزب يني المعارض

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