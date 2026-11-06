التضامن تستعرض جهودها على مدار الأسبوع

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

- الهلال الأحمر المصري يقدم تدخُّلات إغاثية لمتضرري حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

- فريق التدخل السريع يتعامل مع بلاغ "فتاة القليوبية بلا مأوى".. وأحد أقاربها يصطحبها للمنزل

- «التضامن الاجتماعي» وجامعة عين شمس تطلقان الدراسة بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

- «التدخل السريع» ينقذ مسنًا بلا مأوى في بني سويف وينقله لدار رعاية

- نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي “تكافل وكرامة”

- التدخل السريع بأسيوط يستجيب لاستغاثة شاب بلا مأوى.. ويوفر له الرعاية الطبية والنفسية اللازمة

- تحت إشراف ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي.. "النداء" تدعم التنمية الصناعية بشلاتين .. وتستهدف فتح آفاق للتصدير إلى أفريقيا.. " إرادة شلاتين" يستهدف توفير 175 فرصة عمل مباشرة.. ونحو 438 فرصة غير مباشرة وتمكين النساء والشباب

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لتطوير الخدمات وتعزيز بيئة العمل

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون والتمكين الاقتصادي

- «التدخل السريع» بالقاهرة يوفر الرعاية الشاملة لمسن بلا مأوى بالمطرية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث تعزيز التعاون في مجال الحقوق الاجتماعية

- «التدخل السريع» بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية

- التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027م حتي 19 نوفمبر الجاري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة".. وتناقش تأسيس “أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة”

- صندوق رعاية المسنين يعزز كفاءة مقدمي الخدمات استعداداً للإعلان عن الخط الساخن المخصص لكبار السن

- وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نور شعبان بفوزه بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2026

- التدخل السريع بدمياط يستجيب لبلاغ إنقاذ مواطن بلا مأوى يعاني من مرض مناعي

- ختام معسكر إعداد 278 كادرًا شبابيًا لنشر رسائل مبادرة “مودة.. تربية.. مشاركة”

- رئيس الوزراء يستعرض آليات تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في "منتدى مصر 2026" في ملف الحماية الاجتماعية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

- التضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان قرية تونس للفخار والخزف بالفيوم

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد آفاق التعاون المشترك بين الجانبين

- «التضامن الاجتماعي» تستعرض التجربة المصرية في دعم استقرار الأسرة خلال احتفالية «عشرون عامًا من الشراكة الاستراتيجية من أجل السكان والأسرة العربية» بجامعة الدول العربية

- «التضامن الاجتماعي» تستعرض تجربة «تكافل وكرامة» في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق العدالة الاجتماعية أمام المؤتمر العربي لمستقبل الموارد البشرية بتونس