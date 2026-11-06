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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستعرض جهودها على مدار الأسبوع

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

- الهلال الأحمر المصري يقدم تدخُّلات إغاثية لمتضرري حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

- فريق التدخل السريع يتعامل مع بلاغ "فتاة القليوبية بلا مأوى".. وأحد أقاربها يصطحبها للمنزل

- «التضامن الاجتماعي» وجامعة عين شمس تطلقان الدراسة بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

- «التدخل السريع» ينقذ مسنًا بلا مأوى في بني سويف وينقله لدار رعاية

- نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي “تكافل وكرامة”

-  التدخل السريع بأسيوط يستجيب لاستغاثة شاب بلا مأوى.. ويوفر له الرعاية الطبية والنفسية اللازمة

- تحت إشراف ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي.. "النداء" تدعم التنمية الصناعية بشلاتين .. وتستهدف فتح آفاق للتصدير إلى أفريقيا.. " إرادة شلاتين" يستهدف توفير 175 فرصة عمل مباشرة.. ونحو 438 فرصة غير مباشرة وتمكين النساء والشباب

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لتطوير الخدمات وتعزيز بيئة العمل 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون والتمكين الاقتصادي

 

- «التدخل السريع» بالقاهرة يوفر الرعاية الشاملة لمسن بلا مأوى بالمطرية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث تعزيز التعاون في مجال الحقوق الاجتماعية

- «التدخل السريع»  بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية

- التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027م حتي 19 نوفمبر  الجاري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة".. وتناقش تأسيس “أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة”

- صندوق رعاية المسنين يعزز كفاءة مقدمي الخدمات استعداداً للإعلان عن الخط الساخن المخصص لكبار السن

- وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نور شعبان بفوزه بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2026

- التدخل السريع بدمياط يستجيب لبلاغ إنقاذ مواطن بلا مأوى يعاني من مرض مناعي

- ختام معسكر إعداد 278 كادرًا شبابيًا لنشر رسائل مبادرة “مودة.. تربية.. مشاركة”

- رئيس الوزراء يستعرض آليات تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في "منتدى مصر 2026" في ملف الحماية الاجتماعية بحضور  وزيرة التضامن الاجتماعي 

- التضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان قرية تونس للفخار والخزف بالفيوم

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد آفاق التعاون المشترك بين الجانبين

- «التضامن الاجتماعي» تستعرض التجربة المصرية في دعم استقرار الأسرة خلال احتفالية «عشرون عامًا من الشراكة الاستراتيجية من أجل السكان والأسرة العربية» بجامعة الدول العربية

- «التضامن الاجتماعي» تستعرض تجربة «تكافل وكرامة» في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق العدالة الاجتماعية أمام المؤتمر العربي لمستقبل الموارد البشرية بتونس

التضامن الاجتماعي تداعيات حادث الطريق الأوسطي الطريق الأوسطي عين شمس

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