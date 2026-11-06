مسئول ياباني يشيد بجهود الأمم المتحدة في دعم حقوق المرأة وتمكينها

اتفقت اليابان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مواصلة التعاون لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إعداد وتمكين الأجيال القادمة.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية البرلماني كازوهيرو فوجي استقبل نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيارادزاي جومبونزفاندا، في زيارة استمرت نحو 20 دقيقة.

ورحب فوجي بزيارة جومبونزفاندا إلى اليابان، مشيدًا بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما أعرب عن تقديره لمساهمتها في منتدى الجيل القادم للمساواة بين الجنسين.

من جانبها، هنأت جومبونزفاندا اليابان على تنظيم الدورة الثانية من منتدى الجيل القادم للمساواة بين الجنسين، وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه طوكيو لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.