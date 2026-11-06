اليابان وإيطاليا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بالمجالات الأمنية والاقتصادية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني ياسوتاكا ناكاسوني، مع السفير الإيطالي لدى اليابان ماريو فاتاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والأمن الاقتصادي والاقتصاد، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم الجمعة، أن ناكاسوني استقبل السفير الإيطالي في طوكيو، حيث أعرب عن ترحيبه بالتنفيذ المبكر للزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الجاري، الذي يوافق الذكرى الستين بعد المئة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وإيطاليا.

وأعرب ناكاسوني عن تطلعه إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمعهما.

كما نقل المسؤول الياباني مخاوف بلاده البالغة إزاء قانون تسريع الصناعة الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الاتحاد، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي والأوضاع الدولية، واتفقا على تعزيز التنسيق بينهما على الساحة الدولية.