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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتخفيضات تصل إلى 25%.. 19 منفذا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لتوفير 30 سلعة أساسية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
أ ش أ

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أهمية جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 19 منفذًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لتوفير 30 سلعة أساسية بتخفيضات تصل إلى 25% بالمحافظة.

وأشادت جاكلين عازر بمبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستهدف إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات مناسبة وتوفير احتياجات، موضحا أن المنافذ المشاركة بالمبادرة تضم منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة، وتشمل دلتا ماركت النجيلة: مدينة بدر – قرية النجيلة ، ودلتا ماركت النجاح: الوحدة المحلية – قرية النجاح ، ودلتا ماركت دمنهور: شارع إسماعيل صدقي بجوار المساحة، ودلتا أبو المطامير: أبو المطامير – أمام الوحدة المحلية ، ودلتا أبو حمص – سحالي: أبو حمص – قرية سحالي البلد بجوار مجمع المدارس ، ودلتا الرحمانية: الرحمانية – شارع الشط، ودلتا المحمودية: المحمودية – شارع ترعة الراشدين، ودلتا ماركت بدر: مدينة بدر – السوق التجاري، واستهلاكي دمنهور: السوق التجاري – أدفينا، ورشيد: شارع سوق الجمعة – مدينة رشيد، وأسماك شبراخيت: شارع إبراهيم داوود – بجوار التأمين الصحي، والعامة 2000 كفر الدوار: بجوار المجلس المحلي – كفر الدوار، وكوم حمادة: مدينة كوم حمادة – بجوار السكة الحديد، ودلتا وادي النطرون: الوحدة المحلية – مدينة وادي النطرون.

وأشارت إلى ضرورة توفير السلع بكميات مناسبة في تلك المنافذ، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة توافر السلع وانتظام صرفها، والتزام المنافذ بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ضبط الأسواق

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