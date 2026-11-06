قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: الحفاظ على الدولة خلال أحداث 2011 كان معجزة حقيقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

وصف اللواء عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية، التجربة المصرية في الحفاظ على مؤسسات الدولة خلال أحداث عام 2011 بأنها «معجزة حقيقية»، مشيدًا بدور القوات المسلحة والوعي الشعبي في منع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتخريب.

وعي الشعب وتحرك الجيش أنقذا مصر من الفوضى

وأوضح العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الاستراتيجية العسكرية المصرية تقوم على منهجية واقعية ومرنة، لا تستهدف تصنيع جميع التكنولوجيات محليًا بنسبة 100%، نظرًا لاختلاف مستويات التعقيد التقني على مستوى العالم، لكن النسبة الغالبة من الاحتياجات والقدرات يتم تلبيتها وتطويرها محليًا، وفق دراسات دقيقة للمتطلبات الاستراتيجية، بما يحقق التكامل العسكري.

وأضاف أن هذه المنهجية تسير بالتوازي مع إبرام صفقات الاستيراد الذكي وبناء شراكات التعاون مع كبرى دول العالم، مستشهدًا بالفوضى وعمليات النهب والتخريب التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا مؤخرًا، وما صاحبها من أعمال نهب وفراغ في المتاجر وأزمات خدمية.

وقارن العمدة بين تلك المشاهد والتحديات الجسيمة التي واجهتها مصر خلال أحداث عام 2011، مشيدًا بالدور التاريخي والحاسم للقوات المسلحة المصرية بقيادة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

وأكد أن سرعة تحرك الجيش، مدعومة بوعي الشعب المصري، أسهمت في حماية مقدرات الدولة ومنع انزلاقها إلى الفوضى المدمرة، التي تعاني منها بعض الدول المتقدمة خلال أزماتها الراهنة، معتبرًا أن نجاح مصر في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يمثل تجربة استثنائية.

3 عناصر لضمان النجاح الاستراتيجي واستقرار الدولة

وشدد نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق على أن تحقيق نجاح استراتيجي مستدام في مصر يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، وصفها بالعناصر الذهبية، أولها الوعي الشعبي القادر على إدراك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد.

ويتمثل العنصر الثاني في امتلاك جيش قوي وكفء، جرى رفع جاهزيته وكفاءته القتالية خلال الفترة من 2014 حتى 2026، من خلال تحديثات شاملة ومناورات وتدريبات مشتركة مع كبرى المدارس العسكرية العالمية، من بينها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب الدول العربية والأفريقية.

أما العنصر الثالث، بحسب العمدة، فهو وجود قرار سياسي حر ووطني يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، بما يضمن قدرة مصر على التعامل مع كبرى القوى العالمية بندية وثقة مطلقة، ويحافظ على أمنها القومي واستقرارها.

أحداث 2011 القوات المسلحة وعي الشعب الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

اسبوع الجونة

أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

عمرو دياب

عمرو دياب يصل دبي استعدادا لحفله في ليلة السبت

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد