بالأرقام.. تحصين 2 مليون و219 ألف رأس ماشية ضد مرضين وبائيين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها منذ انطلاق حملة التحصين ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة بلغ 2,219,444 رأسًا حتى الآن، شملت 1,399,464 رأسًا من الأبقار ضد الجلد العقدي، و819,980 رأسًا من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف أعمال التحصين الوقائي وتيسير وصول الخدمات البيطرية إلى المربين، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأمراض الوبائية.

وأكد الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار عمل لجان التحصين بالقرى والمناطق المستهدفة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطب الوقائي ومديريات الطب البيطري، مع متابعة توافر اللقاحات ومستلزمات التحصين والالتزام بالضوابط الفنية لحفظ اللقاحات وتداولها.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار أنشطة الإرشاد البيطري بالتزامن مع أعمال الحملة، لتعريف المربين بمواعيد اللجان وأهمية التحصين، والتوعية بإجراءات الأمن الحيوي ومكافحة الحشرات الناقلة لمرض الجلد العقدي. كما شدد على سرعة الإبلاغ عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه، وتجنب نقل الحيوانات المشتبه في إصابتها أو عرضها بالأسواق، والرجوع إلى الطبيب البيطري المختص.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين الذين لم تُحصَّن حيواناتهم بعد المبادرة بالتواصل مع أقرب وحدة بيطرية لمعرفة مواعيد وأماكن عمل اللجان، مؤكدة استمرار تلقي البلاغات والاستفسارات وطلبات التحصين عبر الخط الساخن 19561.