مبادرة لدعم عمال النظافة وتكريم الموظفين المثاليين عن شهر أكتوبر بأرمنت بالاقصر

شهد مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر مبادرة مجتمعية لدعم عمال النظافة، إلى جانب تكريم الموظفين المثاليين عن شهر أكتوبر، تقديرًا لما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الأداء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الخالق أبو قرين رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمستشار محمد عوض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عوض الخير، حيث أطلقت المؤسسة مبادرة لدعم عمال النظافة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.

وشهدت المبادرة تقديم شهادات تقدير ، ودعم مالي لكل عامل من العمال المكرمين، في لفتة إنسانية تعكس تقدير دورهم وجهودهم اليومية في خدمة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تم تكريم الموظفين المثاليين عن شهر أكتوبر، وهم محمد حسين النوبي، مدير مرافق أرمنت، تقديرًا لتميزه في أداء مهام عمله بالوحدة المحلية، وجابر حندقها، مشرف نظافة بمرافق أرمنت الحيط، تقديرًا لجهوده وإخلاصه في العمل،والمهندس محمد خليل، مدير إدارة الطرق بأرمنت، ضمن تكريم الموظف المثالي بالإدارات الخارجية، تقديرًا لجهوده في متابعة الأعمال المكلف بها والتنسيق المستمر مع الوحدة المحلية.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على حرص رئاسة مركز ومدينة أرمنت على تقدير الجهود المخلصة، وترسيخ ثقافة التميز والتحفيز، وإبراز النماذج الإيجابية التي تسهم في نجاح منظومة العمل، وتشجيع جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

كما تعكس مبادرة مؤسسة عوض الخير أهمية المشاركة المجتمعية والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، بما يدعم العاملين ويعزز روح الانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع، وفي هذا الإطار أكد مسؤول المؤسسة استمرار المبادرة من خلال تكريم عامل نظافة متميز شهريًا من بين العاملين بإدارة النظافة بالمدينة والقرى، تحفيزًا لهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود يومية.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت استمرار دعم المبادرات المجتمعية الجادة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم العاملين، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ قيم التقدير والتحفيز والتميز.