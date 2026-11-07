شقيق العامري فاروق يستعيد اللحظات الأخيرة في حياته: 80 يومًا بين الأمل والخوف

استعاد خالد العامري، شقيق العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي السابق، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تعرض شقيقه لنزيف في المخ، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمرور تلك الأزمة، التي بدأت في 7 نوفمبر 2023، وأدخلته في غيبوبة استمرت نحو 80 يومًا حتى وفاته.

ونشر خالد العامري رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن اللحظات الأخيرة التي جمعته بشقيقه، مستعيدًا آخر مكالمة هاتفية بينهما، والتي أبدى خلالها العامري فاروق قلقه على الحالة الصحية لوالده، قبل أن يتحدث معه عن تدهور الحالة الصحية لحماته، دون أن يعلم أن هذا سيكون آخر حديث كامل بينهما.

خالد العامري يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لشقيقه

وأوضح خالد العامري أنه تلقى اتصالًا من الدكتور سعد شلبي، أبلغه خلاله بتعرض شقيقه لدوخة شديدة ونقله إلى مستشفى المعلمين، ليردد وقتها عبارة «نزيف في المخ» ثلاث مرات، بسبب مخاوف كانت تلاحقه منذ أشهر على صحة شقيقه، بعدما شعر بأنه يحمل نفسه أعباء تفوق طاقته.

وأشار إلى أن الأيام الثمانين التي قضاها شقيقه في المستشفى كانت الأصعب في حياته، خاصة مع خضوعه لعمليات جراحية وإجراءات طبية عديدة، مؤكدًا أن من أصعب اللحظات التي عاشها كانت توقيعه بنفسه على أوراق دخول شقيقه غرفة العمليات في كل مرة، بينما يتمسك بالأمل والدعاء في شفائه.

وتطرق خالد العامري إلى دور زوجته خلال تلك المحنة، مؤكدًا أنها لم تفارق شقيقه طوال فترة وجوده في الرعاية المركزة، وكانت تتابع حالته الصحية وترسل إليه نتائج التحاليل والأشعة والتقارير الطبية، لافتًا إلى أن مجموعة المحادثات التي أنشأتها على تطبيق «واتساب» لمتابعة حالته لا تزال موجودة حتى الآن، لكنه لا يمتلك الشجاعة لفتحها بسبب ما تحمله من ذكريات مؤلمة.

واختتم خالد العامري رسالته بالدعاء لشقيقه الراحل، مستذكرًا مواقف الدعم والمساندة التي تلقاها من المصريين خلال محنته، ومؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، سائلًا الله أن يرحم العامري فاروق ويسكنه فسيح جناته، وأن يجمعهما في مستقر رحمته.



