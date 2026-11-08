استعدادًا للموسم الجديد.. «الزراعة» تدرب 54 مرشدًا على أسرار زيادة إنتاجية القمح

اختتمت وزارة الزراعة بمدينة الإسكندرية، فعاليات التدريب الثاني للمدربين (ToT) حول الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاجية القمح، والذي عُقد بمشاركة 54 مرشدًا زراعيًا، ضمن أنشطة مشروع (EU-KAFI) الممول من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز إنتاجية محصول القمح وتحسين جودته، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج، أن البرنامج التدريبي تم بالتعاون بين نخبة من باحثي مركز البحوث الزراعية المصري وخبراء مركز البحوث الزراعية الإيطالي (CREA)، بهدف رفع الكفاءة الفنية للمرشدين وتأهيلهم لنقل أحدث الممارسات والتوصيات العلمية مباشرة إلى المزارعين.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة عبر المحافظات المستهدفة، حيث ارتكز البرنامج على عدد من المحاور شملت: إدارة التربة، أنظمة الري والتسميد، اختيار الأصناف المناسبة، تطبيق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، استخدام الميكنة الحديثة، وتحسين جودة الحبوب للحد من فاقد ما بعد الحصاد، فضلا عن نقل المعارف والخبرات التطبيقية إلى مزارعي 5 محافظات رئيسية بمنطقة الدلتا وهي: الغربية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والشرقية.

واوضح نائب رئيس المركز، أن البرنامج يستهدف دعم منظومة الإرشاد الزراعي، بناء قدرات الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة بما يخدم جهود الدولة للوصول إلى الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.