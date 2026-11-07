انتبهي لها .. أعراض ماقبل انقطاع الطمث تنذر باقتراب سن اليأس

تختلف أعراض ما قبل انقطاع الطمث من امرأة لأخرى ويُعدّ عدم انتظام الدورة الشهرية (عدم انتظامها) من الأعراض الشائعة التي قد تعاني منها النساء خلال هذه الفترة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ rxlist” نكشف لكم أهم أعراض ما قبل انقطاع الطمثالتى تنذر باقتراب سن اليأس.

أعراض ما قبل انقطاع الطمث

الهبات الساخنة

ألم في الثدي

تفاقم متلازمة ما قبل الحيض

انخفاض الرغبة الجنسية

تعب

عدم انتظام الدورة الشهرية

جفاف المهبل

تسرب البول عند السعال أو العطس

إلحاح التبول

تقلبات المزاج

صعوبة في النوم

علامات خطيرة



استشيري طبيبك إذا كنتِ تعانين من أي من الأعراض التالية، لأنه من المحتمل أن يكون هناك سببا أخرا أكثر خطورة من فترة ما قبل انقطاع الطمث:

تكون الدورة الشهرية غزيرة جداً، أو مصحوبة بجلطات دموية.

تستمر الدورة الشهرية لعدة أيام أطول من المعتاد

ظهور بقع دم بين فترات الحيض

ظهور بقع دم بعد ممارسة الجنس

تتقارب فترات الحيض بشكل ملحوظ

