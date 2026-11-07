قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي إنقاذ غزة من كارثة إنسانية مع حلول الشتاء
الإنتاج الحربي: تطوير المنتجات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية
أحمد موسى: نحن داعمين لمنتخب بلدنا وحسام حسن خسر الناس ومحبيه بسبب اللي اتعمل خارج الرياضة
الخارجية تكشف شروط استعادة قوة تجمع الساحل والصحراء.. التمويل وانتظام الاجتماعات في المقدمة
الأرصاد: بداية من الغد تنخفض فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية
أحمد موسى: اتحاد الكرة يوجه الشكر لحسام حسن وجهازه.. وعلي ماهر مديرا فنيا للمنتخب
هل يتم تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية؟ .. محافظة القاهرة تصدر بيانا عاجلا
أبو العينين: عالمنا لا يحتاج مزيدا من الحروب.. بل لإرادة جادة لصناعة السلام
هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن
رسميا.. إقالة حسام حسن مدرب منتخب مصر وعلى ماهر خلفا له
القاهرة تكشف مفتاح إنقاذ تجمع الساحل والصحراء.. مساهمات الدول المالية شرط لتفعيل برامجه المتعثرة
الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره الأوغندي لبحث التعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبهي لها .. أعراض ماقبل انقطاع الطمث تنذر باقتراب سن اليأس

الطمث
الطمث
اسماء محمد

تختلف أعراض ما قبل انقطاع الطمث من امرأة لأخرى ويُعدّ عدم انتظام الدورة الشهرية (عدم انتظامها) من الأعراض الشائعة التي قد تعاني منها النساء خلال هذه الفترة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ rxlist” نكشف لكم أهم أعراض ما قبل انقطاع الطمثالتى تنذر باقتراب سن اليأس.

 أعراض ما قبل انقطاع الطمث

 

الهبات الساخنة
ألم في الثدي
تفاقم متلازمة ما قبل الحيض
انخفاض الرغبة الجنسية
تعب
عدم انتظام الدورة الشهرية
جفاف المهبل
تسرب البول عند السعال أو العطس
إلحاح التبول
تقلبات المزاج
صعوبة في النوم

علامات خطيرة 


استشيري طبيبك إذا كنتِ تعانين من أي من الأعراض التالية، لأنه من المحتمل أن يكون هناك سببا أخرا أكثر خطورة من فترة ما قبل انقطاع الطمث:

تكون الدورة الشهرية غزيرة جداً، أو مصحوبة بجلطات دموية.
تستمر الدورة الشهرية لعدة أيام أطول من المعتاد
ظهور بقع دم بين فترات الحيض
ظهور بقع دم بعد ممارسة الجنس
تتقارب فترات الحيض بشكل ملحوظ
 

انقطاع الطمث الطمث أعراض ما قبل انقطاع الطمث الدورة الشهرية انخفاض الرغبة الجنسية ألم في الثدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

شيكو بانزا

سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

أسعار الدواجن

رغم ارتفاع الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

هاني أبو ريدة وحسام حسن

سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر

الزمالك

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

سعر كليوباترا ولع تاني.. 5 جنيهات زيادة على بعض الأنواع

البابا تواضروس

بحضور البابا تواضروس.. أكاديمية مارمرقس تحتفل بعيد افتتاحها الأول| صور

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد