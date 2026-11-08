من بردية إمحوتب إلى قياس السكر ندوة بـ متحف السويس القومي

نظم متحف السويس القومي ندوة ثقافية تحت عنوان كم بردية إمحوتب إلى قياس السكر "رحلة الطب عبر العصور"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكر.

أوضحت إدارة متحف السويس القومي، أن الندوة اصطحبت الحضور في رحلة من الطب المصري القديم إلى تطور الطب الحديث، وذلك بالتعاون مع أحد مدارس التمريض، بالإضافة إلى التعريف بمرض السكري وأنواعه وأسبابه وأعراضه.

متحف السويس القومي



ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.