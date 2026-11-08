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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابةً لمطالب مُصنّعي لمبات الليد.. تغيير أعمدة الكهرباء منخفضة الارتفاع لتسهيل مرور سيارات النقل بالغربية.. صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة لمطالب أصحاب مصانع وورش لمبات الليد بقرية شقرف بمركز طنطا، وتنفيذًا للتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقده اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مع أصحاب المصانع، قامت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بتغيير أعمدة الكهرباء منخفضة الارتفاع، التي كانت تعوق مرور سيارات النقل كبيرة الحجم المستخدمة في نقل مستلزمات الإنتاج والمنتجات، بما ييسر حركتها داخل القرية، إلى جانب استبدال الأعمدة المتهالكة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الاستجابة لمطالب أصحاب المصانع تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأنشطة الصناعية، مشددًا على أن المحافظة تعمل على تحويل مطالب المنتجين التي يتم طرحها خلال اللقاءات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في استقرار العمل وزيادة الإنتاج، وتوفير بيئة مناسبة للتوسع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ هذه الأعمال من خلال شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يأتي في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، بما يدعم النشاط الصناعي بقرية شقرف، ويؤكد حرص المحافظة على الاستجابة لمطالب المصنعين وتحويلها إلى حلول عملية على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية صيانة واصلاح أعمدة وإنارة قري مركز طنطا

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