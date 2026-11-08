خبير استراتيجي: مصر تتجه لتصنيع المركبات المدنية والعسكرية لتقليل الاستيراد من الخارج

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة المركبات والهيئة العربية للتصنيع تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سابقة بالبدء في مجال تصنيع المركبات وما يتعلق باحتياجات القوات المسلحة، بهدف عدم الاعتماد على الخارج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فرج، خلال برنامج “حضرة المواطن”، أن الجزء الأول من خطة التصنيع يتعلق بالجانب المدني، حيث ستبدأ الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة المقبلة إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع بعض الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في تقليل الاستيراد من الخارج وتوفير منتج محلي.

وأضاف أن الجانب العسكري يتضمن كذلك متابعة ما تنفذه الهيئة العربية للتصنيع لصالح إدارة المركبات، من خلال توفير المعدات اللازمة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، سواء في المجالات العسكرية أو المدنية.