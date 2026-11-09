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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيب يحذر: 5 أطعمة ومشروبات تضعف الأسنان وهذه طرق حمايتها

الأسنان
الأسنان
حياة عبد العزيز

يحرص كثيرون على تنظيف أسنانهم يوميًا بالفرشاة والمعجون، لكن بعض العادات الغذائية قد تؤثر سلبًا في صحة الأسنان رغم الاهتمام بنظافتها. 

وتُعد مينا الأسنان خط الدفاع الأول الذي يحميها من التآكل والتلف، إلا أنها قد تتعرض للضعف تدريجيًا نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «Hindustan Times»، أوضح طبيب الأسنان الدكتور أميت أوداي بهانداروار أن الحفاظ على طبقة المينا يتطلب الانتباه إلى نوعية الأطعمة والمشروبات التي نتناولها، إلى جانب اختيار معجون أسنان يحتوي على مكونات تساعد في تقوية هذه الطبقة وحمايتها.

تنظيف الأسنان

 ما أهمية مينا الأسنان؟

مينا الأسنان هي الطبقة الخارجية الصلبة التي تغطي الأسنان وتحميها من التأثيرات اليومية، مثل الاحتكاك أثناء المضغ والتعرض للأطعمة والمشروبات المختلفة.

ورغم أنها تُعد من أكثر المواد صلابة في جسم الإنسان، فإنها ليست محصنة ضد التآكل. والأمر الأكثر أهمية أن مينا الأسنان لا تحتوي على خلايا حية قادرة على تجديد نفسها، لذلك لا يمكنها إصلاح الأجزاء التي فُقدت منها بشكل طبيعي بعد حدوث التلف.

ومع تآكل المينا، قد تصبح الأسنان أكثر حساسية للمشروبات الساخنة والباردة، كما يمكن أن يبدو لونها أكثر اصفرارًا نتيجة ظهور طبقة العاج الموجودة أسفلها.

 5 أطعمة ومشروبات يُفضل عدم الإفراط فيها لحماية الأسنان

حذر طبيب الأسنان من تكرار تناول بعض الأطعمة والمشروبات الحمضية، لأنها قد تؤدي إلى إضعاف سطح المينا وزيادة احتمالات تآكلها، ومن أبرزها:

1. المخللات

تحتوي بعض أنواع المخللات على نسبة مرتفعة من الأحماض الناتجة عن عملية التخليل، وقد يؤدي تكرار تناولها إلى التأثير في سطح مينا الأسنان، خاصة مع استمرار تعرض الأسنان للأحماض لفترات متقاربة.

2. المشروبات الغازية 

تُعد مشروبات الكولا من الخيارات التي تستحق الانتباه، لاحتوائها على أحماض قد تؤثر في مينا الأسنان، كما أن بعض أنواعها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ما يزيد من أهمية الحد من تناولها.

3. القهوة

الإفراط في تناول القهوة قد يزيد تعرض الأسنان للأحماض، كما أن شربها بصورة متكررة على مدار اليوم يجعل الأسنان أكثر عرضة للتأثر، لذلك يُفضل الاعتدال في تناولها وعدم احتسائها على فترات طويلة.

4. الشاي

رغم أنه من المشروبات اليومية الشائعة، فإن الشاي كان ضمن المشروبات التي أشار إليها الطبيب عند الحديث عن الأطعمة والمشروبات التي ينبغي الانتباه إلى تكرار استهلاكها، خاصة ضمن نظام غذائي غني بالمصادر الحمضية.

5. الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون، على أحماض طبيعية قد تؤثر في مينا الأسنان عند الإفراط في تناولها أو التعرض المتكرر لعصائرها.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن هذه الأطعمة والمشروبات، وإنما الاعتدال في استهلاكها والاهتمام بالعادات الصحيحة للعناية بالفم.

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ

كيف تختارين معجون أسنان يحمي المينا؟

أوضح طبيب الأسنان أن اختيار معجون الأسنان المناسب يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على طبقة المينا، ونصح بالبحث عن الأنواع المصممة لدعم صحة هذه الطبقة، والتي تحتوي على تركيبة مناسبة من الفلورايد.

ويساعد الفلورايد على تقوية مينا الأسنان ودعم عملية إعادة التمعدن، وهي العملية التي تعوض بعض المعادن التي فقدها سطح الأسنان نتيجة التعرض للأحماض.

لذلك لا يعتمد الاختيار على العلامة التجارية أو السعر فقط، بل يجب الانتباه إلى المكونات الفعالة الموجودة في المعجون ومدى ملاءمتها لاحتياجات الأسنان.

 نصائح يومية لتجنب تآكل مينا الأسنان

إلى جانب اختيار معجون الأسنان المناسب، هناك مجموعة من العادات التي تساعد على حماية الأسنان، أبرزها:

- تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام فرشاة ناعمة ومعجون يحتوي على الفلورايد.

- تقليل تناول المشروبات الغازية والعصائر الحمضية والمخللات.

- تجنب احتساء المشروبات الحمضية على فترات ممتدة خلال اليوم.

- شطف الفم بالماء بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية.

- عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد التعرض للأحماض، والانتظار نحو 30 دقيقة حتى لا تتعرض المينا المتأثرة بالحمض للاحتكاك.

- زيارة طبيب الأسنان بانتظام للكشف المبكر عن أي علامات للتآكل أو الحساسية.

علاقة تنظيف الأسنان بصحة القلب
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