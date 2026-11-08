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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

30 ألف خريج طب سنويًا بحلول 2030.. الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية

وزير الصحة
وزير الصحة
إسراء صبري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة أطلقت 16 مبادرة رئاسية في القطاع الصحي، استفاد منها نحو 95 مليون مواطن، بإجمالي يقارب 303 ملايين خدمة طبية، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية، ومن بينها الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر  الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، أن المبادرات شملت القضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم الانتظار، ومواجهة سوء التغذية، والكشف عن أمراض العيون لدى الأطفال، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت مرحلتها الأولى في 6 محافظات، مع الاستعداد للتوسع في 6 محافظات جديدة ضمن المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن عدد المستشفيات في المنظومة الصحية المصرية وصل إلى نحو 1800 مستشفى، بالإضافة إلى 5400 وحدة للرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يتطلب زيادة أعداد الكوادر الطبية لمواكبة التوسع في الخدمات والمنشآت الصحية.

وأضاف أن عدد كليات الطب ارتفع من 18 كلية عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 70 كلية بحلول عام 2027، موضحًا أن أعداد خريجي كليات الطب زادت من نحو 6 آلاف طبيب سنويًا إلى قرابة 27 ألف طبيب، مع توقعات بالوصول إلى 30 ألف طبيب سنويًا بحلول عام 2030.

وزير الصحة القطاع الصحي القوات المسلحة التأمين الصحي الشامل

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