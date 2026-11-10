قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع
عراقجي: الحرب لن تنتهي عسكريًا.. والحل يبدأ بتنفيذ شروطنا
موعد وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
الحرس الثوري: صاروخ هرمز مصمم لاستهداف أنظمة الرادار المعادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على المتهمين بإستغلال 15 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة.. وهذه عقوبتهم

الأطفال المتسولين
الأطفال المتسولين
معتز الخصوصي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال – سيدتين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضبط بصحبتهم (15حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيدع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

إستغلال الأطفال الأحداث التسول إستجداء المارة الجيزة الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

قراءة التشهد الأوسط كاملا

حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح للزوجة التصرف الصحيح حال رفض زوجها الذهاب للإفتاء بعد حلفه بالطلاق

دار الإفتاء

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها بسبب الخلافات؟.. أمين الإفتاء يوضح

قول صدق الله العظيم

هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة يبطلها؟

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد