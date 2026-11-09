محافظ الغربية يستجيب لحالة إنسانية لسيدة تعاني من السمنة.. تنسيق عاجل بين الإسعاف والحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة إسعاف الغربية بلاغًا بشأن سيدة تعاني من سمنة مفرطة وغير قادرة على الحركة، وجرى التحرك والتنسيق مع إدارتي الحماية المدنية والنجدة بالغربية، لتقديم المساعدة لها والتعامل مع حالتها.

توجيهات محافظ الغربية

وتكاتفت جهود فرق الإسعاف والحماية المدنية والنجدة للوصول إلى السيدة ومساعدتها ونقلها إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حرص على التعامل مع الحالة وتوفير الدعم لها .

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بسرعة استجابة أطقم الإسعاف وجهود رجال الحماية المدنية والنجدة، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وتعاون إنساني، مؤكدًا أن الوقوف بجانب أهالينا ومساندتهم واجب ومسؤولية.