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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة بين «العدل وجهاز مستقبل مصر» لتعظيم الاستفادة من أصول وأراضي الوزارة والجهات التابعة لها

شراكة بين «العدل وجهاز مستقبل مصر»
شراكة بين «العدل وجهاز مستقبل مصر»

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز مستقبل مصر ووزارة العدل.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحوكمة إدارة الأصول ، وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.

 
يهدف البروتوكول إلي وضع إطار مؤسسي متكامل لحوكمة إدارة الأصول الخاصة بوزارة العدل وتلك التى تختص الوزاره بادارتها أو التي تشرف عليها الجهات التابعة لها ، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات التقنية والفنية التي يمتلكها الجهاز، بهدف تحقيق أعلي عائد استثماري لهذه الأراضي، وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية.

رؤية استراتيجية للتعاون المشترك بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر

يأتي توقيع هذا البروتوكول؛ تدشيناً لرؤية استراتيجية للتعاون المشترك بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستثمار وإدارة أراضي الوزارة؛ علي نحوٍ يسهم في خدمة أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية.
وتؤكد وزارة العدل علي أن إبرام هذا البروتوكول إنما يعكس نهجها الراسخ في التحول من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية متطورة وشراكات تنموية فاعلة، ترتكز على مبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية، صوناً للممتلكات ودعماً للمسيرة الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

وزير العدل الدكتور بهاء الغنام مستقبل مصر للتنمية المستدامة العاصمة الجديدة بروتوكول تعاون

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