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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية الحضارية: مصر ضاعفت مساحة العمران من 7% إلى 14% خلال 10 سنوات

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزيرة الإسكان، إن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في مضاعفة مساحة الأراضي المعمورة من 7% إلى 14%، بالتزامن مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة.

رئيس صندوق التنمية الحضرية يكشف حجم التوسع العمراني في مصر

وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، بمناسبة اليوم العالمي للعمران، أن مصر استطاعت توسيع المساحات العمرانية وإنشاء محاور وطرق جديدة لإحياء مناطق لم تكن متصلة بالعمران من قبل، مشيرًا إلى أن الطريق يمثل شريان حياة يسهم في خلق تجمعات عمرانية جديدة وإحياء المناطق القائمة.

وأوضح أن التوسع العمراني لا يقتصر على إنشاء مدن جديدة، وإنما يتطلب أيضًا تخطيطًا عمرانيًا جيدًا للمدن التي يتم إنشاؤها، إلى جانب تحديث التخطيط العمراني للمدن القائمة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أهمية تحديث التخطيط العمراني الاستراتيجي على مستوى الدولة، والتخطيط التفصيلي على مستوى المحافظات، وفق فترات ودورات زمنية محددة ومعروفة لدى المتخصصين في التخطيط العمراني.

وأكد أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بكيفية بناء المدن والتوسع في المساحات العمرانية، وإنما بكيفية انعكاس هذا البناء على جودة حياة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية المدن وتاريخها ومواردها المختلفة.

ولفت إلى أن نجاح المدينة لا يُقاس بعدد المباني التي تضاف إلى الخريطة العمرانية، وإنما بقدرتها على توفير السكن وفرص العمل والمدارس والخدمات والمساحات التي تتيح للمواطنين حياة مستقرة.

التوسع العمراني العمران في مصر المدن الجديدة خالد صديق

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