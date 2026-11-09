رئيس حي العجوزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث 15 شكوى وتلبية احتياجات المواطنين

عقد حي العجوزة اللقاء الأسبوعي للمواطنين لبحث الشكاوى والمعوقات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بضرورة الانتظام في عقد لقاءات دورية ومباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

ترأس اللقاء الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، بحضور قيادات الحي والإدارات المختصة، حيث شهد اللقاء مناقشة واستعراض (15) طلبا وشكوى قدمها المواطنون خلال الجلسة، تنوعت بين خدمات المرافق والمحافظة على الإنارة العامة والتعديات وتذليل العقبات الميدانية.

وأكد الدكتور محمود فؤاد، خلال اللقاء على أهمية التنسيق الفوري بين كافة الإدارات المعنية بالحي لسرعة الاستجابة لطلبات الأهالي، وتقديم الحلول القانونية والتشاركية التي تضمن رفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالشارع العجوزي.

وشدد رئيس حي العجوزة، على أن مكتبه مفتوح دومًا أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات الأسبوعية تأتي كركيزة أساسية لتطبيق الشفافية والوقوف المباشر على نبض الشارع والتفاعل السريع مع احتياجات السكان وفق الأطر القانونية والتنفيذية.