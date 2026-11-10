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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطط الشركات الأمريكية الصغيرة لرفع الأسعار تسجل أعلى مستوى في 4 سنوات

رفع الأسعارالشركات الأمريكية
رفع الأسعارالشركات الأمريكية
أ ش أ

قفزت نسبة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تعتزم رفع أسعار منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 37% في أكتوبر، مسجلة أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل رغم استقرار تفاؤل أصحاب الأعمال.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة استقر تقريبا عند 97.8 نقطة خلال أكتوبر، بينما تراجع مؤشر عدم اليقين إلى مستوى يعادل أدنى قراءة له منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وقال بيل دانكلبيرج، كبير الاقتصاديين بالاتحاد، إن تفاؤل الشركات الصغيرة لم يشهد تغيرا يذكر خلال الشهر، في ظل استمرار التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، رغم تحسن بعض المؤشرات، موضحا أن عددا أكبر من الشركات وصف أوضاع أعماله بأنها جيدة أو ممتازة، بالتزامن مع تحسن المبيعات الفعلية.

وأضاف أن استمرار قوة الطلب دفع مزيدا من الشركات إلى توقع زيادة تعويضات العاملين، بينما تراجعت خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل طفيف.

وظلت جودة العمالة أو صعوبة توافرها المشكلة الرئيسية أمام الشركات الصغيرة، فيما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال الذين اعتبروا الضرائب أكبر تحد يواجههم إلى 21%، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2021، بزيادة 10 نقاط مئوية مقارنة بسبتمبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن 17% من الشركات اعتبرت التضخم مشكلة رئيسية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، بما يزيد الأعباء التشغيلية ويعزز اتجاه الشركات إلى تمرير جانب من هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.

الشركات الصغيرة الولايات المتحدة أسعار منتجاتها

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