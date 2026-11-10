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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرز يتمسك بربط ميزانية الاتحاد الأوروبي بتمويل قرض جديد لأوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني
أ ش أ

جدد المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الثلاثاء، مطالبته بربط ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة بالحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء على تقديم قرض بمليارات اليورو لدعم أوكرانيا، وذلك رغم وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو هذا المطلب بأنه «ابتزاز تقليدي».

وقال ميرز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، إن دعم أوكرانيا «مسؤولية أوروبية مشتركة، وليس مسؤولية الدول الأعضاء كل على حدة»، مضيفا أن مسألة كيفية تمويل أوكرانيا خلال السنوات المقبلة، إذا اقتضت الضرورة، تندرج بطبيعة الحال ضمن مفاوضات الميزانية الأوروبية.

وكان ميرز قد طرح هذا المطلب أيضا في رسالة وجهها الجمعة الماضية إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ما أثار ردود فعل معارضة، إذ قال فيتسو، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش في براتيسلافا، اليوم الثلاثاء، إن ما يفعله المستشار الألماني «ابتزاز تقليدي»، مؤكدا رفضه لهذا النهج.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي وشركاؤها حاليا تقديم قرض جديد بقيمة 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال العام المقبل، ومن المقرر أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نحو 45 مليار يورو من قيمة القرض، فيما يُتوقع أن تقدم الدول الحليفة الأخرى، ومنها بريطانيا وكندا واليابان، المبلغ المتبقي البالغ 25 مليار يورو.

وأوضح ميرز أنه لا يريد تكرار النهج الذي اتُبع العام الماضي، عندما جرى الاتفاق على قرض آخر لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بضمانات والتزامات مالية من معظم دول الاتحاد الأوروبي، بينما حصلت ثلاث دول، هي التشيك والمجر وسلوفاكيا، على إعفاء من المشاركة فيه.

وأضاف: «من وجهة نظري، فإن مواصلة السير على هذا النهج ليست خيارا جيدا، ويتعين علينا إدماج سياسة أوكرانيا بالكامل في ميزانية الاتحاد الأوروبي».

غير أن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار لا يتفق مع هذا التوجه، إذ قال إن ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تُعد في الأساس لمدة سبع سنوات وتُخصص لشؤون أوروبا، لا ينبغي بالضرورة ربطها بقضايا أخرى، مشيرا إلى ذلك خلال زيارته برلين برفقة أربعة وزراء وأمين دولة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، في خطوة تعكس التقارب المتزايد بين ألمانيا والمجر بعد سنوات من توتر العلاقات في عهد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.

المستشار الألماني ميزانية الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء

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