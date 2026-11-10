أسامة الدليل: عناصر الإخوان قد تهرب إلى ألبانيا وألمانيا بعد قرارات التصنيف

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين قد تلجأ إلى الانتقال لدول أخرى أو الاختفاء في أماكن جديدة، عقب القرارات المتعلقة بإدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن ألبانيا وألمانيا من بين الوجهات التي قد يتجه إليها بعض العناصر.

التنظيمات المرتبطة بالإخوان قد تختفي خلف مسميات وواجهات جديدة

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، ردًا على سؤال بشأن مصير العناصر والدول الحاضنة والداعمة للجماعة: «العناصر بقى ممكن يعني قدامهم خيارات، يا إما يروحوا ألبانيا مطرح ما بيهربوا اليومين دول، أو زي ما راحوا ألمانيا، وفي ألمانيا برضه مستنيهم اللي مستنيهم، أو إن هم بقى يشوفوا لهم أي مكان تاني يختفوا فيه».

وأوضح أن القضية الأهم لا تتعلق بالمكان الذي ستذهب إليه هذه العناصر، وإنما بالجهات التي تستضيفها وتوفر لها الحماية، قائلًا: «لأنه دي مش قضيتي، دي قضية من احتضنوا، ومن احتضنه طول الوقت بيستخدمه».

وحول احتمالات استمرار نشاط هذه التنظيمات تحت مسميات أخرى، قال الدليل إن ذلك وارد، موضحًا أن الأسماء المعلنة لبعض المؤسسات لا تتضمن بالضرورة كلمات الإخوان أو المسلمين، مستشهدًا بأسماء مؤسسات من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، ومؤسسة مسلمي فرنسا.

وأضاف أن هذه التنظيمات، بحسب وصفه، تستخدم واجهات خيرية ودعوية ومؤسسات تحمل مسميات مختلفة، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يعني بالضرورة تغيير طبيعة النشاط.

وتابع: «هو من حيث الاسم يستخدم الاسم اللي هو عايزه، إنما أنت بتدعو مين؟ هل أنت تمارس دعوة؟ الحقيقة ما بيعملوش الحكاية دي، الأفندية دول بيشتغلوا شغلانة تانية خالص».

وأشار الدليل إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات في عدد من الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لديها معرفة بطبيعة نشاط هذه الكيانات، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن التنظيم الدولي بدأ نشاطه في ألمانيا منذ فترة طويلة، وفق قوله.