رئيس غانا يعلن اكتشافا جديدا للنفط والغاز قبالة الساحل الغربي للبلاد

أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، اليوم /الثلاثاء/، اكتشافا جديدا للنفط والغاز قبالة الساحل الغربي لبلاده، في حوض /تانو/، وذلك عقب الانتهاء من حفر بئر استكشافية.

وقال ماهاما، خلال زيارة رسمية إلى الإقليم الغربي، إن الاكتشاف تحقق في منطقة المياه العميقة بحقل كيب ثري بوينتس، عقب حفر بئر الاستكشاف «نيا جيديه-1 إكس».

وأوضح الرئيس الغاني، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي لعام 2026، الذي نظمته هيئة البترول، أن شركة «بلانيت وان أويل آند جاز» وشركاءها، شركة «جويل أبستريم» ومؤسسة النفط الوطنية الغانية، نجحوا في تحقيق هذا الاكتشاف البحري الجديد.

وأضاف أن الاكتشاف يتضمن كميات من الغاز والمكثفات، لم يُحدد حجمها بعد، واصفا إياه بأنه دليل على قدرة قطاع النفط والغاز في غانا على مواصلة النمو ومواجهة التحديات.