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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التموين بالوادي الجديد تضبط 827 علبة سجائر مهربة وتحرر 9 مخالفات خلال حملة رقابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد حملة رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 827 علبة سجائر مهربة، وتحرير 9 مخالفات تموينية، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التجارية المخالفة.

وأوضحت مديرية التموين، أن الحملة نفذتها إدارة الرقابة التموينية وإدارة حماية المستهلك، بالاشتراك مع مباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 827 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، تبين بيعها بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب تحرير 9 مخالفات تموينية لعدد من المنشآت، تنوعت بين البيع بأزيد من السعر المقرر وتداول سلع مجهولة المصدر.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشدت مديرية التموين المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات المديرية على الرقم 0922928959، أو عبر رسائل الصفحة الرسمية.

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