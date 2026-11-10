محافظ السويس يوجه بتوافر السلع الأساسية ومواجهة التلاعب بالأسعار

أكد محافظ السويس هاني رشاد، توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية.

وذكرت المحافظة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك جاء خلال متابعتة محافظ السويس جهود حملات المرور المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية على المخابز البلدية للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم والتزام المخابز بالمواصفات والأوزان المقررة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى متابعة مدى توافر أسطوانات البوتاجاز مستودعات التوزيع وإنتظام عمليات الصرف للمواطنين دون معوقات، فضلا عن تفقد المجمعات الاستهلاكية المشاركة فى مبادرة "طرح 30 سلعة غذائية بأسعار مخفضة" للوقوف على توافر السلع المطروحة وانتظام عمليات البيع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما تم تفقد عدد من السلاسل التجارية، لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية، ومراجعة أسعارها وجودتها وصلاحيتها، والتأكد من طرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، مع رصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

ومن جهة أخرى، وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز ثقتهم في مستوى الخدمات المقدمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.