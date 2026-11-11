الصين: ارتفاع مبيعات مركبات الطاقة الجديدة خلال أكتوبر الماضي

أفادت تقارير الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الأربعاء، أن مركبات الطاقة الجديدة واصلت اكتساب زخم في سوق السيارات الصينية خلال شهر أكتوبر.

وأكد تقرير الرابطة وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن مركبات الطاقة الجديدة شكلت 64.3% من مبيعات السيارات الجديدة الشهر الماضي، بارتفاع عن نسبة 61.6% المسجلة في سبتمبر، في حين ارتفعت النسبة التراكمية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري إلى 54.8%.

وأشارت إلى أن إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة خلال الشهر الماضي، بلغ نحو 2.02 مليون و1.94 مليون وحدة على التوالي، ما يعني ارتفاع حجم كل من الإنتاج والمبيعات بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.