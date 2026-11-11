قطع المرافق وتشميع معارض سيارات غير مرخصة بعدد من أحياء القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بحملة لغلق وتشميع وقطع مرافق وتحريز عدادات الكهرباء والمياه، بعدد من معارض السيارات الجديدة غير المرخصة التى تم اقامتها فى وحدات سكنية تم تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون بعدد من أحياء العاصمة فى إطار جهود المحافظة لمتابعة اجراءات نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة، والانتقال إلى مناطق بديلة قبل نهاية عام 2027، وإعادة تنظيم أماكن الأنشطة التجارية المختلفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للفراغات داخل العاصمة ويحافظ على طبيعة المناطق السكنية.

محافظ القاهرة

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى الإلتزام بالقانون وعدم استغلال الأدوار الأرضية وتغيير النشاط دون اجراءات قانونية فى أنشطة غير مرخصة كمعارض السيارات.

وأكد محافظ القاهرة استمرار حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة بالأحياء فى إطار جهود الدولة للقضاء على الازدحام المرورى، ومنع استغلال الأرصفة والمساحات العامة، وتنظيم النشاط بعيداً عن المناطق المزدحمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة يستهدف إعادة تنظيم النشاط ونقله إلى أماكن مخصصة تتناسب مع حجمه وطبيعته، وتتوافر به الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في الحد من الإشغالات والانتظار العشوائي وتحقيق السيولة المرورية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المعارض والعاملين بها.



وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تدرس البدائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم تنفيذ عملية النقل وفق رؤية متكاملة تضمن توفير أماكن ملائمة لممارسة النشاط، وتراعي البعد الاقتصادى والاجتماعى لأصحاب المعارض، إلى جانب الحفاظ على الشكل الحضارى للعاصمة.