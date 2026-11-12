‏الكويت تبحث استكمال ملف ترشيح أبراجها للإدراج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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بحث وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي، ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف المشاري، خلال اجتماع اليوم الخميس، استكمال ملف ترشيح أبراج الكويت للإدراج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وذكرت وزارة التربية الكويتية، أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع زيارة البعثة الاستشارية الدولية لليونسكو إلى دولة الكويت، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لدعم مسار الترشيح والمحافظة على المكانة التاريخية والثقافية لأبراج الكويت باعتبارها أحد أبرز المعالم الوطنية التي تجسد مسيرة النهضة العمرانية والهوية الثقافية لدولة الكويت.

وأضافت أن الاجتماع تناول استعراض أبرز الجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بملف ترشيح أبراج الكويت للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو ومناقشة المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية والبعثة الاستشارية الدولية بما يسهم في استكمال ملف الترشيح وإبراز القيمة التاريخية والمعمارية والحضارية لأبراج الكويت.

وأشارت وزارة التربية الكويتية إلى أن الاجتماع ناقش أهمية توحيد الرؤى والتكامل بين الجهات الحكومية المختصة بما يضمن استيفاء متطلبات الترشيح وفق المعايير الدولية المعتمدة والمحافظة على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية التراث الوطني واحتياجات التنمية والتطوير العمراني.

وأوضحت أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية واستكمال الدراسات والمستندات الفنية المطلوبة بما يسهم في دعم ملف ترشيح أبراج الكويت ويعكس حرص دولة الكويت على حماية معالمها التاريخية والمعمارية وصون موروثها الحضاري للأجيال القادمة.